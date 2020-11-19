بالفيديو.. “التحالف” يعرض تسجيلاً لاعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه المملكة

99 «وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا ۚ إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ».. تلاوة للشيخ ...