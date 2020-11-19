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بالفيديو.. “التحالف” يعرض تسجيلاً لاعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه المملكة

بالفيديو.. “التحالف” يعرض تسجيلاً لاعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه المملكة
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تواصل – فريق التحرير :

عرضت قيادة القوات المشتركة للتحالف، تحالف دعم الشرعية في اليمن، مقطع فيديو لاعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية مساء الأربعاء باتجاه المملكة بشكل متعمد لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وكان التحالف قد أعلن، في وقت سابق، عن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه المملكة.

 

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