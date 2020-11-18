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متحدث «الموارد» يكشف موعد تطبيق قرار رفع الحد الأدنى لأجور المواطنين (فيديو)

متحدث «الموارد» يكشف موعد تطبيق قرار رفع الحد الأدنى لأجور المواطنين (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ناصر الهزاني، عن موعد تطبيق قرار رفع الحد الأدنى لأجور المواطنين في (نطاقات) إلى 4 آلاف ريال، والآثار الإيجابية المتوقعة بعد تطبيقه.

وقال الهزاني في مداخلة لقناة “الإخبارية”، إن القرار سيبدأ سريانه بعد 5 أشهر، وقد جاء استجابة لمتغيرات سوق العمل السعودي وسعياً من الوزارة لتحسين أوضاع العاملين السعوديين في القطاع الخاص.

وأضاف أن من الآثار الإيجابية المتوقعة للقرار في الأشهر المقبلة، زيادة جاذبية القطاع الخاص ودخول عدد كبير من المواطنين فيه، ورفع مستوى الإنتاجية وانعكاسه على الاقتصاد والناتج السعودي، مضيفا أن القرار جرى مشاركته مع العاملين بالقطاع الخاص وأصحاب العمل قبل إصداره، ولقي أصداءً إيجابية.

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