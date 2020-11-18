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ما لم تتوقعه.. إليك 3 ميزات في واتساب تُسهّل على المتسللين اختراق هاتفك

ما لم تتوقعه.. إليك 3 ميزات في واتساب تُسهّل على المتسللين اختراق هاتفك
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تواصل – فريق التحرير:

يتباهى تطبيق المراسلة الفوري واتس آب، أن إحدى أهم ميزاته هي الأمان، ولذلك يفضله معظم المستخدمين، ونال شعبية كبيرة في أنحاء العالم، ولكنه قد يكون الآن غير آمن كما تعتقد بسبب كثرة مميزاته.

وفيما يلي نستعرض ثلاث ميزات في الواتس آب، يمكن أن تكون خطيرة وتعرض هاتفك للاختراق، بحسب ما ذكره موقع”techtimes”:

الميزة الأولى: رسائل التدمير الذاتي:
أضاف واتس آب مؤخرا ميزة رسائل التدمير الذاتي، والتي تتيح للمستخدمين إرسال الرسائل ثم حذفها تلقائيًا بعد فترة زمنية معينة، فعند تفعيل هذه الميزة، فإن رسائلك بالفعل تختفي بعد 7 أيام، ولكن يمكن لأي شخص أن يكون التقط لقطة شاشة لرسالتك قبل حذفها. ولإيقاف تشغيل رسائل التدمير الذاتي:
– اذهب إلى إعدادات واتس آب، ومن قسم التخزين والبيانات قم بإيقاف تفعيلها.
الميزة الثانية: حفظ الصور تلقائيًا:
يحفظ تطبيق واتس آب الصور ومقاطع الفيديو المرسلة في الدردشة  تلقائيا إذا لم يلغ المستخدم تلك الخاصية، ومن هنا يأتي الاختراق، إذ من الممكن أن يستغل المتسللون صورا مثل “حصان طروادة” أو غيره من الرموز، وإرفاقه إليك ليحتفظ به في هاتفك، ومن ثم التحكم بجهازك والتجسس عليك.
لذلك، يجب توخي الحذر من مراسلة الأرقام الغريبة، أو تنزيل الصور ومقاطع الفيديو أو حفظها على هاتفك من مصدر غير موثوق.
ولإيقاف تشغيل الحفظ الافتراضي:
– الانتقال إلى إعدادات واتس اب ومن قسم الدردشات، قم بإيقاف تشغيل  Save to Camera Roll.
الميزة الثالثة: عمل نسخة احتياطية من رسائل واتس آب على iCloud: 
للأسف، لا يمكن لخيار النسخ الاحتياطي على لشركة أبل على iCloud أن يوفر تشفيرًا كاملا للرسائل، لأنه بمجرد نقل الدردشات إلى iCloud، تصبح من مسؤولية التقنية الأمريكية، ولم تعد تخص تطبيق واتس آب، حتى إذا شفرت المحادثات داخل تطبيق واتساب، ونسختها نسخة احتياطية على iCloud فيمكن أن يفك تشفير الدردشات، وقد يتمكن المتسللون والمخترقون من اختراق iCloud  ورؤية الدردشات المحفوظة، لذلك قد تعرضك هذه الميزة إلى الاختراق والتجسس.

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