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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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المملكة ثاني أقل دول العشرين في نسبة الدين إلى الناتج .. واليابان تحتل الأعلى

المملكة ثاني أقل دول العشرين في نسبة الدين إلى الناتج .. واليابان تحتل الأعلى
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تواصل – فريق التحرير:

تحتل السعودية المرتبة الثانية بين دول مجموعة العشرين من حيث الأقل في نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي، بنهاية 2019، إذ تبلغ النسبة لديها 22.8 %، بعد روسيا بـ12.3 %.

وبحسب الاقتصادية، فإن متوسط نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لدى دول العشرين “باستثناء الاتحاد الأوروبي” بلغ نحو 73 %بنهاية العام الماضي. وتتصدر اليابان وإيطاليا والولايات المتحدة دول العشرين من حيث أعلى نسب الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي بـ237 في المائة، و135 %، و106.9 % على التوالي.

واستثني “الاتحاد الأوروبي” من الترتيب كونه يمثل 28 دولة، وبالتالي لا يمكن مقارنته باقتصاد دولة واحدة، إضافة إلى عدم تكرار الناتج المحلي لدول الاتحاد الموجودة ضمن القائمة (ألمانيا وفرنسا وإيطاليا).

وتتألف مجموعة العشرين المزمع عقدها افتراضيا في العاصمة السعودية الرياض يومي 21 و22 نوفمبر الجاري، من 19 دولة، إضافة إلى رئاسة الاتحاد الأوروبي ليصبح عدد الأعضاء 20، والدول الأعضاء هي: الولايات المتحدة، والصين، واليابان، والسعودية، وكوريا الجنوبية، والأرجنتين، وأستراليا، والبرازيل، وكندا، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، والهند، وإندونيسيا، والمكسيك، وروسيا، وجنوب إفريقيا، وتركيا، مع مشاركة كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

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