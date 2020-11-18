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لمخالفة ضوابط التخفيضات .. «التجارة» تشهّر بفرع شركة أقمشة ومنسوجات في حائل

لمخالفة ضوابط التخفيضات .. «التجارة» تشهّر بفرع شركة أقمشة ومنسوجات في حائل
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تواصل – فريق التحرير:

شهرت وزارة التجارة بفرع شركة تختص في تجارة الأقمشة والمنسوجات بمدينة حائل إثر صدور حكم قضائي بإدانة المنشأة بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري ونظام البيانات التجارية من خلال عدم الالتزام بشروط وضوابط تراخيص التخفيضات حيث لم تدون الأسعار قبل وبعد التخفيض، إلى جانب مخالفة عدم وضع بيانات تجارية على المنتجات المعروضة.

ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بحائل والمتضمن فرض غرامة مالية، ونشر منطوق الحكم في صحيفة على نفقة المنشأة.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة وفرت خدمة إصدار تراخيص التخفيضات للمنشآت التجارية إلكترونياً بهدف القضاء على العروض الوهمية والمضللة للمستهلك، إلى جانب تنفيذها جولات تفتيشية لمراقبة التزام المنشآت بضوابط وشروط إجراء العروض والتخفيضات التجارية.
وتحث “التجارة” عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

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