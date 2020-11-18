الرياض.. 5 إصابات بحادث تصادم في القويعية

تواصل – فريق التحرير:

أسفر حادث تصادم وقع في القويعية غرب مدينة الرياض مساء أمس الثلاثاء، عن وقوع 5 إصابات، فيما باشرت الفرق الإسعافية الحادث على الفور.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض ياسر الجلاجل، إن غرفة العمليات تلقت بلاغًا من الدفاع المدني بوجود حادث تصادم مع تعدد إصابات عند الساعة 21:40، وتم توجيه أربع فرق إسعافية للموقع حيث وصلت أول فرقة خلال 12 دقيقة من تلقي البلاغ.

وأضاف متحدث هلال الرياض أنه تبين وجود خمس إصابات منها إصابتين حرجتين وثلاث إصابات طفيفة حيث تم نقل جميع الحالات لمستشفى القويعية العام.