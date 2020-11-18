الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

بقطعة صغيرة تستطيع توفير حتى 60% من فاتورة المياه.. تعرّف عليها بالصور

بقطعة صغيرة تستطيع توفير حتى 60% من فاتورة المياه.. تعرّف عليها بالصور
0

تواصل – فريق التحرير:

أشار حساب عين المستهلك المتخصص بتوعية المستهلكين وحقوقهم إلى أهمية قطعة صغيرة تباع بكل مكان تستطيع من خلالها توفير حتى 60% من فاتورة المياه.

وبحسب تغريدة للحساب عى موقع تويتر، فقد أكد “عين المستهلك” أنإستخدام منظم تدفق المياه يساعد على تقليل كمية استهلاك المياه من 40% إلى 60% وتساعد في فلترة المياه وزيادة نقاوتها.

وأشار الحساب إلى أن هذه القطعة الصغيرة متوفرةفي المحلات تكلفتها تبدأ من 10 ريال سهلة التركيب حيث يتم تركيبها في نهاية الحنفية “الصنبور” أو تدخلها بداخله.

مواد ذات صلة

«المياه الوطنية» تكشف أسباب ارتفاع قيمة الفاتورة الشهرية.. وتقدم الحل

«المياه الوطنية» تكشف أسباب ارتفاع قيمة الفاتورة الشهرية.. وتقدم الحل

شركة المياه: قراءة العدادات الذكية 4 مرات يوميًّا دون تدخل بشري

شركة المياه: قراءة العدادات الذكية 4 مرات يوميًّا دون تدخل بشري

مواطن يشكو ارتفاع قيمة فاتورة المياه.. السبب غير متوقع (فيديو)

مواطن يشكو ارتفاع قيمة فاتورة المياه.. السبب غير متوقع (فيديو)

«شركة المياه»: هكذا سنقرأ العدادات يوميًّا لكافة المنازل

«شركة المياه»: هكذا سنقرأ العدادات يوميًّا لكافة المنازل

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة