بقطعة صغيرة تستطيع توفير حتى 60% من فاتورة المياه.. تعرّف عليها بالصور

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أشار حساب عين المستهلك المتخصص بتوعية المستهلكين وحقوقهم إلى أهمية قطعة صغيرة تباع بكل مكان تستطيع من خلالها توفير حتى 60% من فاتورة المياه.

وبحسب تغريدة للحساب عى موقع تويتر، فقد أكد “عين المستهلك” أنإستخدام منظم تدفق المياه يساعد على تقليل كمية استهلاك المياه من 40% إلى 60% وتساعد في فلترة المياه وزيادة نقاوتها.

وأشار الحساب إلى أن هذه القطعة الصغيرة متوفرةفي المحلات تكلفتها تبدأ من 10 ريال سهلة التركيب حيث يتم تركيبها في نهاية الحنفية “الصنبور” أو تدخلها بداخله.