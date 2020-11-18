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تحذير من خطورة القهوة على المرأة الحامل.. قد تسبب وفاة الجنين

تحذير من خطورة القهوة على المرأة الحامل.. قد تسبب وفاة الجنين
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تواصل – وكالات:
حذرت دراسة بريطانية حديثة من خطورة تناول كوب واحد من القهوة يومياً في أثناء الحمل، حيث من المتوقع أن يزيد من خطر ولادة جنين ميت.

وأوضحت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أنها بحثت الدراسة التي أُجريت على أكثر من 1000 امرأة حامل، في تأثير تناول الكافيين يومياً على الأجنة.

ووجدت الدراسة أن تناول 100 ميليغرام من الكافيين يومياً في أثناء الحمل -أي ما يعادل أقل من كوب واحد من القهوة- يزيد خطر ولادة جنين ميت بنسبة 27%، حيث توفيت أجنّة 290 سيدة من المشاركات في الدراسة.

يأتي ذلك رغم تأكيد هيئة الخدمات الوطنية الصحية في بريطانيا والكثير من المنظمات الأخرى، أن استهلاك 200 ملغم أو أقل في اليوم من القهوة لا ينبغي أن يشكّل أي خطر كبير فيما يرتبط بالإجهاض أو نمو الطفل في أثناء وجوده في الرحم.

ويعتقد فريق الدراسة الحديثة أن الكافيين يضيّق الأوعية الدموية في المشيمة، مما يقلل من وصول الأكسجين إلى الجنين، ويمكن أن يؤدي إلى عدم انتظام ضربات قلبه.

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