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«الدفاع المدني» يدعو إلى توخي الحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية ببعض مناطق المملكة

«الدفاع المدني» يدعو إلى توخي الحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية ببعض مناطق المملكة
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تواصل – واس:

أوضحت المديرية العامة للدفاع المدني أنه -وفقاً لما ورد إليها من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة- , فهناك فرصة لازدياد هطول الأمطار الرعدية – بمشيئة الله – ابتداءً من يوم غد الخميس وحتى يوم السبت القادم على أجزاء من مناطق المملكة تتأثر بها مناطق ( مكة المكرمة والمدينة المنورة والحدود الشمالية وتبوك وحائل والجوف والمنطقة الشرقية )، وكذلك يصحب هطول الأمطار المتوسطة والغزيرة رياح نشطة السرعة، ويحتمل أن تتعرض أجزاء منها إلى أمطار شديدة الغزارة قد تؤدي إلى جريان السيول، فيما ستتأثر منطقة ( القصيم ) بأمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح نشطة .

وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالجميع إلى توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم .

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