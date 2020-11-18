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السويد.. القضاء يلغي قرار «حظر الحجاب» في المدارس

السويد.. القضاء يلغي قرار «حظر الحجاب» في المدارس
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تواصل – وكالات:

ألغت محكمة إدارية سويدية قرار حظر ارتداء الحجاب المفروض في المدارس من قبل بلدية “سكوروب” في ولاية اسكونه جنوبي السويد.

وأفادت محكمة مالمو الإدارية (جنوب)، في بيان، أنه تم إلغاء قرار المجلس البلدي في “سكوروب” بحظر ارتداء الحجاب في المدارس.

وأكدت المحكمة أن الحظر يتعارض مع أحكام الدستور وحرية الدين في السويد.

والإثنين، طالبت أمانة المظالم لشؤون التمييز في السويد (DO)، في بيان، برفع الحظر لأنه لا يتوافق مع الدستور.

وفي ديسمبر 2019، فرض مجلس بلدية “سكوروب” حظرا على ارتداء الحجاب في المدارس للطالبات اللاتي لا تتجاوز أعمارهن 13 عاما.

وتعليقًا على الحظر، قال ماتياس ليدهولم مدير مدرسة “براستاموسا” في “سكوروب” في تصريحات، إنه لا يعترف بالحظر، ولن يطبقه في مدرسته.

وفي فبراير الماضي، تلقى ليدهولم، تهديدات بالقتل وتعليقات كراهية على مواقع التواصل الاجتماعي، إثر رفضه تطبيق قرار البلدية.

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