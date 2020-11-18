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الزعاق: 15 يوما على المربعانية.. و30 يوما على بداية شدة الشتاء (فيديو)

الزعاق: 15 يوما على المربعانية.. و30 يوما على بداية شدة الشتاء (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، إنه بقي 15 يوم على المربعانية وهي موسم بداية الشتاء.

وأضاف في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في “تويتر”: “بقي 30 يوماً على بداية شدة الشتاء، وتتزامن مع المنقلب الشتوي”.

وتابع الزعاق : “أي أن الشمس بقي عليها 30 يوما وتصل المنقلب الشتوي وأهلنا يقولون (لا برد إلا بعد الانصراف) أي لا يأ تينا البرد الشديد والذي يدخل مع الإنسان في فراشه إلا بعدما تنقلب الشمس من جهة الجنوب إلى جهة الشمال، بما يسمى بالمنقلب الشتوي”.

وأضاف” وبداية البرد بقي عليه 17 يوم بالتزامن مع دخول موسم المربعانية وأيضا تترافق مع قران حادي وأهالينا يقولون (قران حادي برد بادي)”.

وختم الزعاق بقوله “أما شدة البرد فلا تكون إلا بعد المنقلب الشتوي بعدما تنقل الشمس من جهة  الجنوب إلى جهة المشال ولهذا قالوا لا برد إلا بعد الانصراف ويعنون بذلك شدة البرد وتتزامن مع قران تاسع وأهالينا يقولون (قران تاسع برد لاسع)”.

 

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