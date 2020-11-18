نيوزيلندا تعتمد الحجاب كجزء من الزي الرسمي للشرطة

تواصل- وكالات:

أدخلت شرطة نيوزيلندا الحجاب في زيها الرسمي لتشجيع المزيد من النساء المسلمات على الانضمام إليها.

وبحسب شبكة «بي بي سي» البريطانية، فقد أعلنت الشرطة أن ضابطة تدعى زينة علي ستكون الأولى التي ترتدي هذا الزي الرسمي الجديد المتضمن للحجاب.

وكانت الضابطة زينة أول من طالب بإضافة الحجاب لزيها العسكري، الأمر الذي دفع الشرطة لمطالبتها بالمشاركة في عملية تطوير الزي.

وقالت علي، التي ولدت في فيجي وانتقلت إلى نيوزيلندا عندما كانت طفلة، إنها قررت الانضمام إلى الشرطة بعد مذبحة المسجدين التي وقعت في مدينة كرايستشيرش العام الماضي، مضيفة: «أدركت وقتها أن هناك حاجة لمزيد من النساء المسلمات في الشرطة لزيادة دعم الناس».

وقال متحدث رسمي باسم الشرطة إنهم يهدفون إلى التأكيد على أن الشرطة تقدم خدمة «شاملة» تعكس «تنوع المجتمع النيوزلندي».

وتقدم قوات الشرط بعدد من الدول الأخرى، مثل شرطة العاصمة في لندن وشرطة اسكوتلندا، خيار ارتداء الحجاب الموحد.

وفي أستراليا، ارتدت الضابطة مها سكر الحجاب في عام 2004، لتصبح أول امرأة ترتديه كجزء من الزي الرسمي للشرطة في بلد أجنبي، وكان عمرها آنذاك 30 عاماً.