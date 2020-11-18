الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

“بلدي الرياض” يكرم أصدقاء المجلس ويلتقي الإعلاميين

“بلدي الرياض” يكرم أصدقاء المجلس ويلتقي الإعلاميين
0

تواصل- فريق التحرير:

يقيم المجلس البلدي بالرياض حفلاً تكريميًّا لأصدقاء المجلس البلدي في لجانه الدائمة ونطاق الدوائر البلدية، اليوم الأربعاء، في مسرح إدارة التشغيل والصيانة لأمانة الرياض بحي الملز.

ويأتي هذا الحفل تتويجاً للبرنامج الذي انطلق قبل عامين، والذي يهدف إلى تفعيل دور المواطن في مراقبة الرقابة على الخدمات البلدية، بالإضافة إلى رفع واقع الأحياء من خلال عيون متابعة ومجتهدة لمجريات الخدمات البلدية.

وسيتم تكريم أصدقاء المجلس الذين أظهروا نشاطًا عاليًّا ومشاركة ممتدة في اللقاءات، والجولات الميدانية للمجلس، إضافة إلى تقديمهم لعدد المبادرات والمقترحات.

كما يعقد المجلس عقب الحفل التكريمي لقاءً خاصًّا مع الإعلاميين يتم فيه اطلاعهم على خطة المجلس التشغيلية إضافة إلى أعمال المجلس البلدي ومبادراته خلال الفترة الماضية، والاستماع إلى أسئلة واستفسارات الإعلاميين حيالها إضافة إلى كل ما يخص الشأن البلدي بمدينة الرياض.

مواد ذات صلة

سفارة المملكة بالفلبين تصدر بياناً جديداً بشأن متدرب الطيران المفقود «عبدالله الشريف»

سفارة المملكة بالفلبين تصدر بياناً جديداً بشأن متدرب الطيران المفقود «عبدالله الشريف»

«الحصيني» يوضح خريطة الأمطار المتوقعة على المملكة خلال الساعات المقبلة

«الحصيني» يوضح خريطة الأمطار المتوقعة على المملكة خلال الساعات المقبلة

ما حٌكم سجود التلاوة عند الاستماع للقرآن من جهاز التسجيل أو الإذاعة؟.. الخثلان يوضح(فيديو)

ما حٌكم سجود التلاوة عند الاستماع للقرآن من جهاز التسجيل أو الإذاعة؟.. الخثلان يوضح(فيديو)

كادت تُنهي حياة أحد المارة .. مقطع يحبس الأنفاس لسقوط حمولة رافعة بالرياض

كادت تُنهي حياة أحد المارة .. مقطع يحبس الأنفاس لسقوط حمولة رافعة بالرياض

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>