“بلدي الرياض” يكرم أصدقاء المجلس ويلتقي الإعلاميين

تواصل- فريق التحرير:

يقيم المجلس البلدي بالرياض حفلاً تكريميًّا لأصدقاء المجلس البلدي في لجانه الدائمة ونطاق الدوائر البلدية، اليوم الأربعاء، في مسرح إدارة التشغيل والصيانة لأمانة الرياض بحي الملز.

ويأتي هذا الحفل تتويجاً للبرنامج الذي انطلق قبل عامين، والذي يهدف إلى تفعيل دور المواطن في مراقبة الرقابة على الخدمات البلدية، بالإضافة إلى رفع واقع الأحياء من خلال عيون متابعة ومجتهدة لمجريات الخدمات البلدية.

وسيتم تكريم أصدقاء المجلس الذين أظهروا نشاطًا عاليًّا ومشاركة ممتدة في اللقاءات، والجولات الميدانية للمجلس، إضافة إلى تقديمهم لعدد المبادرات والمقترحات.

كما يعقد المجلس عقب الحفل التكريمي لقاءً خاصًّا مع الإعلاميين يتم فيه اطلاعهم على خطة المجلس التشغيلية إضافة إلى أعمال المجلس البلدي ومبادراته خلال الفترة الماضية، والاستماع إلى أسئلة واستفسارات الإعلاميين حيالها إضافة إلى كل ما يخص الشأن البلدي بمدينة الرياض.