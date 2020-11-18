سفارة المملكة بالفلبين تصدر بياناً جديداً بشأن متدرب الطيران المفقود «عبدالله الشريف»

تواصل – فريق التحرير :

أصدرت سفارة المملكة في الفلبين ، اليوم الأربعاء ، بيانًا جديداً بشأن حادثة اختفاء المتدرب السعودي عبدالله خالد العياشي ، أثناء رحلة طيران تدريبية مع مدربه الفلبيني بمدينة سان خوسيه في مايو 2019م .

وأكدت السفارة أنها بذلت كل الجهود الممكنة لحل هذه القضية، انطلاقًا من توجيهات خادم الحرمين الشريفين، وبمتابعة من وزير الخارجية.

وأوضحت السفارة ، أنه قد سبق ووصل وفد أمني سعودي عالي المستوى لجمهورية الفلبين بناءً على توجيهات مقام خادم الحرمين الشريفين ، للتنسيق مع الجهات الفلبينية المختصة لمعرفة الإجراءات والتحقيقات القائمة حول القضية .

وأشارت إلى أن المسؤولين في السفارة يواصلون جهودهم بعقد اللقاءات مع الجهات ذات العلاقة، بدءًا من رئاسة الجمهورية الفلبينية ووزارة الخارجية، ووزيري الدفاع والمواصلات الفلبينيين، وغيرها من الجهات.

وأكدت السفارة مجدداً حرصها ومتابعتها لهذه القضية وسوف تقوم بالإعلان عن أي مستجدات في حينه ، راجين من الله العلي القدير أن تسفر نتائج البحث عن عودة المواطن عبدالله الشريف إلى ذويه سالماً معافى في القريب العاجل .