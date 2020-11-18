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«الأمن السيبراني» يصدر تحذيراً عالي الخطورة بشأن متصفح «جوجل كروم»

«الأمن السيبراني» يصدر تحذيراً عالي الخطورة بشأن متصفح «جوجل كروم»
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تواصل – فريق التحرير :

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني ، تحذيراً عالي الخطورة من وجود عدد من الثغرات في متصفح Chrome لأنظمة Windows, Mac, Linux.

وأضاف المركز أن هذه الثغرات تُمكن المهاجم من تجاوز سعة مخزن الذاكرة المؤقتة والكشف والإفصاح عن المعلومات، وتنفيذ برمجيات خبيثة.

وأوصى المركز بتحديث المتصفح إلى نسخة 87.0.4280.66، مضيفا أن Google أصدرت توضيحاً للتحديث اللازم عبر الرابط “هنا” .

وأشار إلى أن طريقة التحديث تتم من خلال الخطوات التالية:

1- فتح Chrome.

2- في أعلى يسار الشاشة انقر على المزيد، ثم مساعدة، ثم معلومات عن Google Chrome.

3- رقم الإصدار الحالي هو مجموعة الأرقام أسفل كلمة “Google Chrome”، وسيبحث Chrome عن التحديثات وسيقوم بالتحديث التلقائي.

4- انقر على إعادة التشغيل.

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