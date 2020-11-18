الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«الحج» تمنح الشركات المعنية بخدمة الحجاج مُهلة 6 أشهر للاعتراض على درجة التقييم

«الحج» تمنح الشركات المعنية بخدمة الحجاج مُهلة 6 أشهر للاعتراض على درجة التقييم
0

تواصل- فريق التحرير:

حددت وزارة الحج والعمرة مهلة مدتها ستة أشهر، للشركات والمؤسسات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن من الداخل، للاعتراض على درجة تقييم حج 1440هـ، وذلك للمرة الأولى في ظل الظروف الاستثنائية لحج العام الماضي بسبب جائحة “كورونا”.

واشترطت الوزارة تقديم الشركات ما يبرر هذا الاعتراض من مستندات ثبوتية، لافتة إلى أن التقييم حول أداء شركات ومؤسسات خدمة حجاج الداخل بدأ بالفعل وجرى اتخاذ اللازم، وإدراجه في الحسابات الإلكترونية لكل شركة ومؤسسة خلال شعبان من العام 1441هـ.- وفقا لـ”مكة”-.

وبينت الوزارة أنها أعطت الحق لجميع الشركات والمؤسسات المقيمة في الاعتراض، وحددت سابقا آخر موعد لاستقبال تلك الاعتراضات بنهاية الدوام الرسمي يوم 11 صفر الماضي، حيث أغلق استقبال الطلبات، وذلك نظرا لتوقف الشركات والمؤسسات عن ممارسة الخدمة بسبب الظروف الاستثنائية لحج 1441هـ الذي اقتصر فيه الحج على المواطنين والمقيمين من داخل المملكة بأعداد محدودة حفاظا على صحة ضيوف الرحمن.

وأكدت أن العمل جار لدراسة تلك الاعتراضات التي قدمتها الشركات والمؤسسات والبت فيها، ومن ثم تحديث نتائج التقييم في الحسابات الإلكترونية لكل شركة ومؤسسة.

يذكر أن التقييم يمنح شركات ومؤسسات حجاج الداخل الأفضلية في بعض الترتيبات خلال موسم الحج المقبل، مثل اختيار المواقع في مشعر منى، والحصول على مواقع إضافية مخفضة.

مواد ذات صلة

صدور أمر سامٍ بإشراف وزارة المالية على هيئة المقيمين المعتمدين

صدور أمر سامٍ بإشراف وزارة المالية على هيئة المقيمين المعتمدين

شاهد..وصول أول فوج من معتمري الخارج إلى الحرم المكي (صور وفيديو)

شاهد..وصول أول فوج من معتمري الخارج إلى الحرم المكي (صور وفيديو)

شاهد .. أولى لحظات الحرمين الشريفين بعد انطلاق المرحلة الثالثة من العودة التدريجية للعمرة

شاهد .. أولى لحظات الحرمين الشريفين بعد انطلاق المرحلة الثالثة من العودة التدريجية للعمرة

نائب «الحج» يكشف عن التسهيلات المُقدمة لمعتمري الخارج لإنهاء إجراءات القدوم (فيديو)

نائب «الحج» يكشف عن التسهيلات المُقدمة لمعتمري الخارج لإنهاء إجراءات القدوم (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة