«الحج» تمنح الشركات المعنية بخدمة الحجاج مُهلة 6 أشهر للاعتراض على درجة التقييم

تواصل- فريق التحرير:

حددت وزارة الحج والعمرة مهلة مدتها ستة أشهر، للشركات والمؤسسات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن من الداخل، للاعتراض على درجة تقييم حج 1440هـ، وذلك للمرة الأولى في ظل الظروف الاستثنائية لحج العام الماضي بسبب جائحة “كورونا”.

واشترطت الوزارة تقديم الشركات ما يبرر هذا الاعتراض من مستندات ثبوتية، لافتة إلى أن التقييم حول أداء شركات ومؤسسات خدمة حجاج الداخل بدأ بالفعل وجرى اتخاذ اللازم، وإدراجه في الحسابات الإلكترونية لكل شركة ومؤسسة خلال شعبان من العام 1441هـ.- وفقا لـ”مكة”-.

وبينت الوزارة أنها أعطت الحق لجميع الشركات والمؤسسات المقيمة في الاعتراض، وحددت سابقا آخر موعد لاستقبال تلك الاعتراضات بنهاية الدوام الرسمي يوم 11 صفر الماضي، حيث أغلق استقبال الطلبات، وذلك نظرا لتوقف الشركات والمؤسسات عن ممارسة الخدمة بسبب الظروف الاستثنائية لحج 1441هـ الذي اقتصر فيه الحج على المواطنين والمقيمين من داخل المملكة بأعداد محدودة حفاظا على صحة ضيوف الرحمن.

وأكدت أن العمل جار لدراسة تلك الاعتراضات التي قدمتها الشركات والمؤسسات والبت فيها، ومن ثم تحديث نتائج التقييم في الحسابات الإلكترونية لكل شركة ومؤسسة.

يذكر أن التقييم يمنح شركات ومؤسسات حجاج الداخل الأفضلية في بعض الترتيبات خلال موسم الحج المقبل، مثل اختيار المواقع في مشعر منى، والحصول على مواقع إضافية مخفضة.