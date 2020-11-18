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«أوبو» تكشف عن هاتفها الجديد «OPPO X 2021».. تعرّف على المزايا

«أوبو» تكشف عن هاتفها الجديد «OPPO X 2021».. تعرّف على المزايا
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 تواصل- فريق التحرير:

كشفت شركة تصنيع الهواتف الصينية ”أوبو“ عن عدة منتجات خلال الفعالية الافتراضيةInno Day 2020، شملت الهاتف الذكي”OPPO X 2021“والذي يأتي تجسيدًا لتصوراتها الجديدة عبر هاتف بشاشة قابلة للتمرير تتيح للمستخدم تغيير حجم شاشته من 6.7 إلى 7.4 بوصة.

ويأتي هاتف ”أوبو“ الذكي مزودًا بـ“شاشة تمرير“ مرنة، مصنوعة من الأوليد مقاس 6.88، ومزودة بمحركRoll Motor، ما يسمح للمستخدم بتمديد شاشة الهاتف للخارج وتحويله إلى كمبيوتر لوحي صغير، فيما يعرف بتقنية شاشة 2 في 1.

وتقول ”أوبو“ إن تصورها يقدم حلًا أكثر واقعية، لأنه يمكن تعديل حجم الشاشة ”المتغيرة باستمرار“ بناءً على احتياجات المستخدم، حيث يبلغ حجم الشاشة عند طيها 6.7 بوصة، وعند فتحها 7.4 بوصة.

وفي السياق، قال ليفين ليو، نائب رئيس أوبو، إن هاتفOppo X 2021لا يزال في مرحلة التصور، لكنه يتوقع أن يكون بأيدي المستخدمين ”في الوقت المناسب“.

 

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