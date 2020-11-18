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ما حٌكم سجود التلاوة عند الاستماع للقرآن من جهاز التسجيل أو الإذاعة؟.. الخثلان يوضح(فيديو)

ما حٌكم سجود التلاوة عند الاستماع للقرآن من جهاز التسجيل أو الإذاعة؟.. الخثلان يوضح(فيديو)
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تواصل- فريق التحرير:

أوضح رئيس الجمعية الفقهية السعودية الشيخ سعد الخثلان حكم سجود التلاوة عند سماع آية السجود عن طريق جهاز التسجيل أو الإذاعة.

وقال في مقطع فيديو على موقع “تويتر” أنه لا يشرع سجود التلاوة عند مرور القارئ بآية سجدة التلاوة، لأن القارئ لم يسجد في هذه الحالة.

وأضاف “الخثلان” أن الصوت الصادر عن جهاز التسجيل حكاية صوت، من هنا فلا يُشرع للمستمع أن يسجد.

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