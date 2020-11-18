رسمياً.. إطلاق ميزة التغريدات المؤقتة على «تويتر»

تواصل – وكالات :

أعلنت شركة تويتر ، رسميًا عن إطلاق ميزة (التغريدات المؤقتة) التي تختفي بعد مدة زمنية محددة، وذلك في محاولة منها لمنافسة القصص التي شاعت في معظم تطبيقات التراسل، والتواصل الاجتماعي الأخرى ، وفقاً للبوابة العربية للتقنية .

وقالت تويتر في منشور على مدونتها: ” الهدف من تويتر أن يكون خدمة للمحادثة العامة، فهو المكان الذي تذهب إليه لترى ما يحدث، وتتحدث عنه. ولكن البعض منكم يخبرنا أن التغريد غير مريح لأنه يبدو علنيًا، ودائمًا، كما أن هناك ضغطًا كبيرًا لجمع إعادات التغريد، والإعجابات”.

وأضافت: “لهذا السبب؛ للأسف، هناك الكثير من التغريدات التي تبقى في المسودات!”.

ولمساعدة المستخدمين على الشعور بمزيد من الراحة، وفقًا لتويتر، فقد عملت الشركة على طريقة أقل ضغطًا على المستخدمين للتحدث عما يحدث. لذا أُطلقت اليوم ميزة Fleets حتى يتمكن الجميع بسهولة من الانضمام إلى المحادثات بطريقة جديدة، وبأفكارهم العابرة.

وعلى غرار ميزة القصص في التطبيقات الأخرى، فإن التغريدات المؤقتة ستختفي بعد 24 ساعة من نشرها. وتقول تويتر: إن التغريدات المؤقتة صُممت لتهدئة مخاوف المستخدمين الجدد الذين لا تعجبهم الطبيعة العامة والدائمة للتغريدات العادية.