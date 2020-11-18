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بالفيديو.. «شرطة الأحساء» ترصد مخالفات الإجراءات الاحترازية والذوق العام في الأسواق

بالفيديو.. «شرطة الأحساء» ترصد مخالفات الإجراءات الاحترازية والذوق العام في الأسواق
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تواصل- فريق التحرير:

نفذت شرطة محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية حملة ميدانية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس “كورونا” المستجد “كوفيد- 19″،  ورصد مخالفات الذوق العام في الأماكن العامة والأسواق.

وأظهر مقطع فيديو نشره “سناب الداخلية”، رجال الأمن وهم يقومون برصد وتحرير مخالفات على مواطنين ومقيمين، لمخالفة الإجراءات الاحترازية مثل عدم ارتداء الكمامة أو بسبب مخالفة الذوق العام من خلال ارتداء ثوب النوم في الأماكن العامة.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة شددت على أهمية لبس الكمامة، والتزام أفراد المجتمع بالإجراءات الاحترازية الأخرى، للوقاية من الإصابة بفيروس “كورونا”، والحد من انتشاره.

 

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