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«حماية المستهلك» توضح ضوابط استبدال أو استرجاع السلع

«حماية المستهلك» توضح ضوابط استبدال أو استرجاع السلع
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تواصل – فريق التحرير:

حددت جمعية حماية المستهلك ضوابط استبدال أو استرجاع السلع، والإجراء المتبع حال عدم موافقة البائع على الاستبدال أو إرجاع المنتج في حال عدم مطابقته للمواصفات.

وقالت الجمعية، عبر حسابها في “تويتر”، أنه يحق للمستهلك استبدال أو استرجاع السلعة في حال كانت معيبة أو مقلدة أو غير مطابقة للمواصفات خلاف ذلك يتم وفق سياسة الاسترجاع والاستبدال لدى المنشأة وعند المخالفة قدّم شكوى لوزارة التجارة على:1900 أو عبر: “تطبيق بلاغ تجاري”

جاء ذلك في رد من حماية المستهلك على سؤال مواطن قال إنه اشترى جهاز إلكتروني مستعمل من أحد المحلات التجارية بضمان ٣٠ يوم وبفاتورة ولكن به مشكلة ولا يعمل، فهل يحق له إرجاعه؟

 

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