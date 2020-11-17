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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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أيهما أفضل النوم على الجانب الأيمن أم الأيسر؟ استشاري يجيب

أيهما أفضل النوم على الجانب الأيمن أم الأيسر؟ استشاري يجيب
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تواصل – فريق التحرير:

أكد د. صالح سالم الغامدي استشاري قلب الكبار، أن النوم على الجانب الأيمن أفضل لصحة القلب، خصوصا في وجود ارتفاع ضغط الدم.

وقال الغامدي، عبر حسابه في “تويتر”: ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏”القاعدة هي النوم على الجانب الأيمن اتباعاً للسنة وهذا أفضل للقلب خصوصا في وجود ارتفاع ضغط الدم.

وتابع د. صالح الغامدي، أما في حالة ارتجاع الحمض إلى المريء فالأفضل الاستلقاء على الجانب الأيسر.

 

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