الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«الشيخ الخثلان» يوضح أفضل وقت لأداء صلاة الضحى ومتى تنتهي؟ (فيديو)

«الشيخ الخثلان» يوضح أفضل وقت لأداء صلاة الضحى ومتى تنتهي؟ (فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير:

أوضح الشيخ سعد بن تركي الخثلان الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أفضل وقت لأداء صلاة الضحى.

وقال “الشيخ الخثلان” إن دخول وقت صلاة الضحى يكون بعد 10 دقائق من شروق الشمس، ولمن يود التيسير على نفسه، فينظر في التقويم ويعد 10 دقائق أو 15 دقيقة للأحوط وبذلك يكون قد دخل وقت صلاة الضحى.

وأفاد الأستاذ بكلية الشريعة، إن نهاية وقت جواز الصلاة هو قبيل أذان الظهر بنحو 7 دقائق وفي حدود 10 دقائق وهو الأحوط، مبينًا أن أفضل وقت لصلاة الضحى وقت اشتداد الحر والرمضاء، فعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((صلاة الأوَّابين حين تَرمَضُ الفِصالُ))؛ رواه الترمذي.

مواد ذات صلة

«الخثلان» يوضح فوائد متابعة وتلقي الدروس عن بعد (فيديو)

«الخثلان» يوضح فوائد متابعة وتلقي الدروس عن بعد (فيديو)

ما هو أفضل وقت لأداء صلاة الوتر؟ … الشيخ الخثلان يوضح

ما هو أفضل وقت لأداء صلاة الوتر؟ … الشيخ الخثلان يوضح

ما حكم صلاة المُحرم إذا كشف عن عاتقيه؟ .. «الشيخ الخثلان» يوضح (فيديو)

ما حكم صلاة المُحرم إذا كشف عن عاتقيه؟ .. «الشيخ الخثلان» يوضح (فيديو)

«الخثلان» يروي قصة صدور كتابه الجديد «السلسبيل في شرح الدليل» (فيديو)

«الخثلان» يروي قصة صدور كتابه الجديد «السلسبيل في شرح الدليل» (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة