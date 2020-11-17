«الشيخ الخثلان» يوضح أفضل وقت لأداء صلاة الضحى ومتى تنتهي؟ (فيديو)

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أوضح الشيخ سعد بن تركي الخثلان الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أفضل وقت لأداء صلاة الضحى.

وقال “الشيخ الخثلان” إن دخول وقت صلاة الضحى يكون بعد 10 دقائق من شروق الشمس، ولمن يود التيسير على نفسه، فينظر في التقويم ويعد 10 دقائق أو 15 دقيقة للأحوط وبذلك يكون قد دخل وقت صلاة الضحى.

وأفاد الأستاذ بكلية الشريعة، إن نهاية وقت جواز الصلاة هو قبيل أذان الظهر بنحو 7 دقائق وفي حدود 10 دقائق وهو الأحوط، مبينًا أن أفضل وقت لصلاة الضحى وقت اشتداد الحر والرمضاء، فعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((صلاة الأوَّابين حين تَرمَضُ الفِصالُ))؛ رواه الترمذي.