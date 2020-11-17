تحديث تطبيق «كلنا أمن».. الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية بكل سهولة (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:
أعلن الخبير التقني عبدالله السبع عن تحديث جديد ومهم في تطبيق “كلنا أمن” والذي يتيح الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية.
وقال السبع، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “الآن صار بإمكانك الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية بكل سهولة مثلا عمليات الاختراق والتشهير والنصب والاحتيال وحتى الابتزاز كلها تقدر تبلغ عنها”.
وأضاف الخبير التقني عبدالله السبع: “الآن صار أيضا بالإمكان الإبلاغ عن عمليات التحرش من تطبيق كلنا أمن”.
تحديث مهم لتطبيق@kamnapp
الان صار بإمكانك الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية بكل سهولة مثلا عمليات الاختراق والتشهير والنصب والإحتيال وحتى الابتزاز كلها تقدر تبلغ عنها
أيضا صار بالإمكان الإبلاغ عن عمليات التحرش من تطبيق#كلنا_امنpic.twitter.com/kggPJoBe4A
— عبدالله السبع (@7Alsabe)November 17, 2020