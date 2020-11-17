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تحديث تطبيق «كلنا أمن».. الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية بكل سهولة (فيديو)

تحديث تطبيق «كلنا أمن».. الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية بكل سهولة (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن الخبير التقني عبدالله السبع عن تحديث جديد ومهم في تطبيق “كلنا أمن” والذي يتيح الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية.

وقال السبع، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “الآن صار بإمكانك الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية بكل سهولة مثلا عمليات الاختراق والتشهير والنصب والاحتيال وحتى الابتزاز كلها تقدر تبلغ عنها”.

وأضاف الخبير التقني عبدالله السبع: “الآن صار أيضا بالإمكان الإبلاغ عن عمليات التحرش من تطبيق كلنا أمن”.

 

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