تحديث تطبيق «كلنا أمن».. الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية بكل سهولة (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أعلن الخبير التقني عبدالله السبع عن تحديث جديد ومهم في تطبيق “كلنا أمن” والذي يتيح الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية.

وقال السبع، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “الآن صار بإمكانك الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية بكل سهولة مثلا عمليات الاختراق والتشهير والنصب والاحتيال وحتى الابتزاز كلها تقدر تبلغ عنها”.

وأضاف الخبير التقني عبدالله السبع: “الآن صار أيضا بالإمكان الإبلاغ عن عمليات التحرش من تطبيق كلنا أمن”.