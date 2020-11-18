رغم إمكاناته الرائعة.. «أيفون 12 ميني» يفشل في مهمة أساسية تواجه بعض المستخدمين

تواصل – وكالات:

بوجود الكاميرات الرائعة وشريحة A14 Bionic المتطورة، يعد آيفون 12 ميني أحد الهواتف الرائدة الأكثر تقدمًا التي يمكنك شراؤها بحجم صغير، لكنه فيما يبدو فشل في مهمة أساسية للغاية. أبلغ عدد كبير من الأشخاص عن معاناتهم من مشكلات تتعلق بحساسية الشاشة التي تعمل باللمس على شاشة القفل الخاصة بآيفون 12 ميني، على مواقع ريديت، وماك رومرز، ومنتدى مجتمع آبل.

وبحسب شكاوي المستخدمين، تبرز المشكلة لدى محاولة المستخدمين التمرير لأعلى من أسفل شاشة القفل بإبهامهم، أو عند الضغط على أزرار المصباح والكامير.

ولحسن الحظ، بينما قد يواجه الهاتف صعوبة في تسجيل إدخالات الإبهام، يبدو أن الأصابع الأخرى لا تعاني من نفس المشكلات. وبالمثل، تختفي مشكلات الحساسية بمجرد اجتياز شاشة القفل.

تدعي التقارير أيضًا أن المشكلة تختفي عند توصيل الهاتف بالشاحن السلكي، أو لمس إطار الهاتف، مما دفع بعض المستخدمين إلى التكهن بأنها مشكلة توصيل أو تأريض.

وبحسب آبل فإن هذه المشكلة لم تكن موجودة عند إجراء تجارب الجودة على الجهاز، ومن المزمع أن تقوم الشركة بإجراء اختبارات إضافية لمعرفة سبب المشكلة وحلها، حسبما ورد في موقع “تومز غايد” الإلكتروني.