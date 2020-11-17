كادت تُنهي حياة أحد المارة .. مقطع يحبس الأنفاس لسقوط حمولة رافعة بالرياض

تواصل – فريق التحرير:

وثّقت كاميرا مثبتة بإحدى السيارات، حادث كاد يتسبب بكارثة حقيقة لولا لطف الله – سبحانه وتعالى – حيث كاد شخص أن يفقد حياته تحت حمولة رافعة سقطت بإحدى المباني في الرياض.

وبحسب المقطع الذي نشره حساب “طرق الرياض” على موقع تويتر ،فقد أشار الحساب إلى أنسقوط حمولة من رافعة على طريق العروبة بالرياض،مُشيرًا: “لهذا السبب يتم تأمين مناطق العمل لحماية الجميع”.

وركض الشخص مُسرعًا فور سقوط الحمولة لحماية نفسه حيث سجّت الكاميرا المشهد بتلقائية شديدة، فيما طالب مغردون بضرورة الوقوف على حقيقة الوضع ومعاقبة المقاول لعدم الإلتزام بعوامل السلامة المتبعة في مواقع تلك المشاريع.