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عصير طبيعي غني بالعديد من المغذيات والفيتامينات ويساعد على تقوية الأعصاب وإنقاص الوزن

عصير طبيعي غني بالعديد من المغذيات والفيتامينات ويساعد على تقوية الأعصاب وإنقاص الوزن
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تواصل – وكالات:

يعد مشروب الكرفس أحد العصائر الحيوية، الغنية بالعديد من العناصر الغذائية والفيتامينات، والذي يساعد على استرخاء الأعصاب وإنقاص الوزن وتعزيز الصحة العامة للجسم.

يحتوي كوب واحد من عصير الكرفس (240 مل) على جرامين من البروتين و9.5 جرام من الكربوهيدرات و5 جرامات من السكر، كما يحتوي على 8% من القيمة اليومية من الكالسيوم و7% من المغنسيوم و5% من الفوسفور و14% من البوتاسيوم و9% من الصوديوم، بحسب تقرير لموقع “ديلي ميديكال إنفو”.

ويحتوي هذا العصير المدهش أيضا 7% من القيمة اليومية المطلوبة من فيتامين “إيه” و16% من فيتامين “سي” و74% من فيتامين “كيه”، علاوة على احتوائه عناصر مثل الزنك والبيوتين والنحاس والفوليك والكثير من مضادت الأكسدة.

الفوائد:

– ترطيب البشرة. يحتوي نسبة كبيرة من الماء، لذا هو مساعد طبيعي للكلى ووظائف المخ وإدارة ضغط الدم ودرجة الحرارة.

– مضاد للالتهابات. يساعد في الحد من خطر الأمراض المزمنة مثل القلب والسكري والسمنة وبعض أنواع السرطان.

– علاج التهاب المفاصل. نظرا لأنه يحتوي على مركبات الفلافونيد.

– علاج الأمراض العصبية. تساعد مادة اللوتولين به على تقليل هذا النوع من الالتهابات والحد من تلف خلايا المخ، وتحسين الذاكرة وعمليات التعلم وتأخير تطور مرض الزهايمر.

– علاج ارتفاع ضغط الدم. أثبتت دراسة أن الاتنظام في تناول 75 مجم من مستخلص بذور الكرفس مرتين يومين لمدة 6 أسابيع يساعد في ذلك.

– زيادة الخصوبة.

– علاج ارتداد حمض المعدة.

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