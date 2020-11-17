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تحديد هوية المتهم بارتكاب مخالفة قطع الأشجار بمحافظة الأفلاج

تحديد هوية المتهم بارتكاب مخالفة قطع الأشجار بمحافظة الأفلاج
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تواصل – فريق التحرير:

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن قطع عدد كبير من الأشجار في أحد المواقع بمحافظة الأفلاج.

وتابع “الكريديس”: أسفرت إجراءات البحث والاستدلال – بفضل الله – عن تحديد هوية المتهم بارتكاب هذه المخالفة، وجارٍ استكمال إجراءات القبض عليه وإحالته لجهة الاختصاص لتطبيق الأنظمة بحقه .

وكانمقطع فيديو متداولقد وثق عدداً من الأشجار التي تم قطعها بغرض إنتاج الحطب وبيعه، وذكر متداولو الفيديو أن الواقعة حدثت في محافظة الأفلاج خلال الأسبوع الماضي.

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