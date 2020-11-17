«المواصفات»: يُمنع استيراد السيارة المستعملة إذا تجاوز عمرها هذه السنوات (إنفوجراف)

تواصل – فريق التحرير:

أكدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة على ضرورة التأكد من عمر السيارة المستعملة قبل استيرادها.

وذكرت الهيئة في تغريدة لها عبر موقع تويتر، إنهيُمنع استيراد السيارة إذا تجاوز عمرها: 5 سنوات لسيارات الركوب والحافلات و 10 سنوات للشاحنات.

وكانت الهيئة قد حددتأنواع السيارات الممنوع استيرادها للمملكة، موضّحة أنها تتمثل في المستخدمة لأغراض أمنية وأغراض أجرة التاكسي والمعدلة المقود من اليمين إلى اليسار والتي سبق أن تعرضت لحوادث تصادم أو غرق أو حريق أو انقلاب.

وأضافت “المواصفات والمقاييس” أن المنع يشمل السيارات غير المطابقة لمعايير اقتصاد الوقود والموسومة بـ”سالفاج” وهي التي تعرضت لأضرار كبيرة والخردة.