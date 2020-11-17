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مستفيد يشكو توقف الدعم بسبب الجائحة ويريد استعادته؟ «حساب المواطن» يعلق  

مستفيد يشكو توقف الدعم بسبب الجائحة ويريد استعادته؟ «حساب المواطن» يعلق  
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح برنامج حساب المواطن أنه في حال تم تجاوز مدة الاعتراض 3 أشهر لا يمكن للمستفيد إعادة تقديم الطلب في البرنامج مرة أخرى؛ حيث تم تعليق استقبال الطلبات في الوقت الحالي.

جاء ذلك في رد من البرنامج عبر حساب خدمة المستفيدين على سؤال مستفيد قال فيه: “توقف الدعم من بداية الجائحة بسبب التأخر في تقديم الوثائق المطلوبة بسبب الوضع سابقاً وضغط العمل بحكم عملي في المجال الصحي، ما الإجراء الحالي ليرجع الدعم؟

وقال برنامج حساب المواطن إنه في حال كانت حالة الأهلية “غير مؤهل” وتم تجاوز مدة الاعتراض 3 أشهر لا يمكنك إعادة تقديم الطلب في البرنامج مرة أخرى ، فقد تم تعليق استقبال أي طلب جديد للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن.

 

 

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