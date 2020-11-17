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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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فيديو.. القبض على يمنيين تورطا بسرقة 9 مركبات بوضع التشغيل في جدة

فيديو.. القبض على يمنيين تورطا بسرقة 9 مركبات بوضع التشغيل في جدة
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تواصل – فريق التحرير:

تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة من القبض على وافدين من الجنسية اليمنية تورطا بسرقة 9 مركبات وهي بوضع التشغيل من أماكن مختلفة في أحياء جدة.

وأفاد حساب وزارة الداخلية عبر تطبيق سناب شات أن المتهمين في العقد الثالث من العمر، حيث تم الكشف عن مخالفتهم لأمن الحدود، وبسماع أقوالهما أقرا بالجرائم المنسوبية إليهما، وجاري استكمال إجراءات الإستدلال الأولية بحقهما وأُشعرت النيابة العامة اختصاصًا.

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