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هل نشاط توصيل الطلبات يخضع لضريبة القيمة المضافة؟ «الزكاة والدخل» تجيب

هل نشاط توصيل الطلبات يخضع لضريبة القيمة المضافة؟ «الزكاة والدخل» تجيب
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تواصل –  فريق التحرير:

أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن أي خدمات تخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، حال تم تقديمها من قبل المنشأة أو صاحب نشاط مسجل في نظام الضريبة.

جاء ذلك في رد من الهيئة، عبر حساب العناية بالعملاء فى “تويتر”، على سؤال مواطن قال فيه: “هل نشاط التوصيل عليه ضريبة؟”.

وردت هيئة الزكاة والدخل بقولها: ” تخضع جميع الخدمات لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، إذا تم تقديمها من قِبل منشأة أو صاحب نشاط مسجل في نظام ضريبة القيمة المضافة.

 

 

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