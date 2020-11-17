هل نشاط توصيل الطلبات يخضع لضريبة القيمة المضافة؟ «الزكاة والدخل» تجيب

تواصل – فريق التحرير:
أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن أي خدمات تخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، حال تم تقديمها من قبل المنشأة أو صاحب نشاط مسجل في نظام الضريبة.
جاء ذلك في رد من الهيئة، عبر حساب العناية بالعملاء فى “تويتر”، على سؤال مواطن قال فيه: “هل نشاط التوصيل عليه ضريبة؟”.
وردت هيئة الزكاة والدخل بقولها: ” تخضع جميع الخدمات لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، إذا تم تقديمها من قِبل منشأة أو صاحب نشاط مسجل في نظام ضريبة القيمة المضافة.
عزيزي ياسر، تخضع جميع الخدمات لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، إذا تم تقديمها من قِبل منشأة أو صاحب نشاط مسجل في نظام ضريبة القيمة المضافة.
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— العناية بالعملاء (@Gazt_Care)November 16, 2020