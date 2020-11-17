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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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تحذير من النوم نهاراً والسهر ليلاً.. أضرار صحية خطيرة

تحذير من النوم نهاراً والسهر ليلاً.. أضرار صحية خطيرة
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تواصل – وكالات:

يؤكد استشاري الأعصاب بمستشفيات “ميديكلينيك” في دبي الدكتور ديرك كريغر أن أعراض عكس الساعة البيولوجية تتضمن الشعور بالخمول وفقدان التركيز بسبب تراجع النشاط الذهني، وإرباك النظام الغذائي، وفقا لـ”سي إن إن”.

وأضاف أن تناول الطعام في غير الأوقات العادية يؤدي لمشكلات هضمية مثل فقدان الشهية والإمساك، ناهيك عن تحفيز الأمراض العصبية وتغيير أوقات إفراز هرمون النمو ما يعزز الإصابة بأمراض الدورة الدموية والبدانة.

وحذر كريغر من السهر الطويل أثناء ساعات الليل كونه أحد أهم أسباب خفض كثافة العظام وزيادة تعرضها للهشاشة، خصوصا مع التقدم في السن.

 

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