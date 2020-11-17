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«النمر» يُحذّر من أسلوب يتبعه البعض : لا نعرف الغيب وينبغي معرفة التاريخ المرضي بدقة

«النمر» يُحذّر من أسلوب يتبعه البعض : لا نعرف الغيب وينبغي معرفة التاريخ المرضي بدقة
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تويتر – فريق التحرير: 

حذّر الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من أسلوب يتّبعه عدد من المرضى في التعامل مع الطبيب لاختبار إمكانياته في التشخيص والعلاج.

وقال “النمر” عبر تغريدة له بموقع تويتر: “تصرف خاطئ يقوم به بعض المرضى، حيث يُخبّئ عن الطبيب أعراضه وفحوصاته السابقه!! لكي يرى هل يستطيع الطبيب اكتشاف مرضه؟، وهل يتّفق مع الطبيب السابق؟”.

وتابع استشاري أمراض القلب: “الطبيب لا يعلم الغيب وإنما يشخص الأمراض ويعالجها حسب التاريخ المرضي وفحص المريض والفحوصات وأي قصور في هذه المعلومات سيؤثر على التشخيص النهائي”.

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