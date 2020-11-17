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«خروج نهائي» لـ 2700 مقيم خلال الشهر الماضي في الرياض

«خروج نهائي» لـ 2700 مقيم خلال الشهر الماضي في الرياض
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تواصل – واس:

أنهت ادارة العلاقات العمالية بمكتب عمل الرياض التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة خلال الشهر الماضي 2739 طلباً لإصدار رخصة خروج النهائي و654 طلباً تقدم بها اصحاب الأعمال والوافدون لإلغاء بلاغات التغيب بعد التحقق من صحتها.

فيما تعاملت الإدارة مع 67 طلب تصريح عمل مؤقت و78 طلب نقل خدمة دون الرجوع لصاحب العمل بالإضافة إلى تصفية مستحقات 132 متوفى.

يذكر أن ادارة العلاقات العمالية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض كانت قد تمكنت خلال العام الماضي من خفض نسبة البلاغات الكيدية بنسبة 70% بالتعاون مع الإدارة العامة لبلاغات التغيب بالوزارة من خلال وضع آلية معينة لدراسة بلاغات التغيب والحد منها .

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