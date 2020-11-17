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الأرصاد تتوقع ضباب ورياح نشطة وسحب رعدية بعدة مناطق..غدًا

الأرصاد تتوقع ضباب ورياح نشطة وسحب رعدية بعدة مناطق..غدًا
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تواصل – فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها  عن حالة الطقس غدا الأربعاء، تكون ضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم والحدود الشمالية.

وتوقعت الأرصاد نشاط الرياح السطحية التي تحد من مدي الرؤية الافقية على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقتي المدينة المنورة والجوف، في حين تكون السماء غائمة جزئياً يتخللها سحب رعدية ممطرة على منطقتي جازان وعسير تشمل الأجزاء الساحلية منها وتمتد الى مرتفعات الباحة ومكة المكرمة .

وأشار التقرير إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزئيين الأوسط والشمالي وجنوبية شرقية إلى شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15_40 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 28_40 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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