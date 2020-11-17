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“أبل” تبدأ اختبارات على هاتفها الجديد “آيفون فولد” القابل للطي

“أبل” تبدأ اختبارات على هاتفها الجديد “آيفون فولد” القابل للطي
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تواصل- فريق التحرير:

بدأت شركة ”أبل“ الأمريكية اليوم الثلاثاء، بإرسال أجهزة ”آيفون فولد“ القابلة للطي إلى مصانع شركة ”فاكسفون“ شريكة ”أبل“، لبدء الاختبارات على هاتفها الجديد، الذي يتوقع إصداره في كانون الأول/سبتمبر 2022.

 

وقالت صحيفة”Economic Daily News“الصينية، إن ”أبل لا تكتفي حاليا بتقديم براءات الاختراع حول جهازها القابل للطي المنتظر بشدة، بل بدأت بإرسال عينات إلى شريكها التايواني(Foxconn)من أجل بدء الاختبارات“.

 

وأوضحت الصحيفة، التي نقل عنها تلك المعلومات موقع”macrumors“الشهير المتخصص في أخبار ”أبل“، أن ”الاختبارات تشمل تقييم استخدام تقنية عرضOLEDأوMicro-LED، لأن اختيار أي من الشاشات سيؤثر على طرق التجميع اللاحقة“.

وأشار التقرير الصيني كذلك إلى أن شركة ”أبل“ طلبت من ”فاكسون“ تقييم المفاصل (المكون القابل للطي) للأجهزة بأكثر من 100000 اختبار فتح وإغلاق، علما أن الاختبارات المماثلة لأجهزة الكمبيوتر المحمولة العادية تتطلب فتحها وإغلاقها بين 20000 و 30000 مرة.

 

ولا يقدم التقرير أي معلومات إضافية حول تصميم الجهاز القابل للطي، ولكنه يشير إلى أن ”سامسونج“ ستوفر اللوحة للشاشة؛ ما قد يدعم الشائعات التي تفيد بأن ”أبل“ طلبت عينات عرض قابلة للطي من الشركة الكورية.

 

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