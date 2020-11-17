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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
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بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
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مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

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ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

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مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
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الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

وظائف إدارية شاغرة بـ”شركة الكهرباء” لحملة البكالوريوس

وظائف إدارية شاغرة بـ”شركة الكهرباء” لحملة البكالوريوس
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تواصل – فريق التحرير :

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن توفر وظائف إدارية لحملة البكالوريوس بالرياض.

واشترطت درجة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها، ولا ُيشترط وجود خبرة سابقة أو خبرة لا تزيد عن 3 سنوات في مجال التطوير التنظيمي أو التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة.

كما اشترطت أن يكون لدى المتقدم مهارات التواصل الجيد، والتقدير الأساسي للأعمال والمصطلحات الفنية المستخدمة في دورهم.

واشترطت أيضاً إجادة اللغة الإنجليزية، والقدرة على استخدام مجموعة من برامج الأعمال التي تتطلبها الوظيفة.

كما يمكن التقديم على الوظائف المتاحة عبر الدخول على الرابط التالي “هنا” .

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