وظائف إدارية شاغرة بـ”شركة الكهرباء” لحملة البكالوريوس

تواصل – فريق التحرير :

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن توفر وظائف إدارية لحملة البكالوريوس بالرياض.

واشترطت درجة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها، ولا ُيشترط وجود خبرة سابقة أو خبرة لا تزيد عن 3 سنوات في مجال التطوير التنظيمي أو التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة.

كما اشترطت أن يكون لدى المتقدم مهارات التواصل الجيد، والتقدير الأساسي للأعمال والمصطلحات الفنية المستخدمة في دورهم.

واشترطت أيضاً إجادة اللغة الإنجليزية، والقدرة على استخدام مجموعة من برامج الأعمال التي تتطلبها الوظيفة.

كما يمكن التقديم على الوظائف المتاحة عبر الدخول على الرابط التالي “هنا” .