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من بينها استخدام حساسات الحركة.. 9 نصائح مهمة لتوفير استهلاك الكهرباء

من بينها استخدام حساسات الحركة.. 9 نصائح مهمة لتوفير استهلاك الكهرباء
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تواصل – واس :

حث المركز السعودي لكفاءة الطاقة على استخدام حساسات الحركة الخاصة بالإضاءة كونها تعمل على استشعار الحركة وتقوم بإطفاء الإنارة عند عدم الحاجة.

وتهدف الحملة التي يقوم بها المركز حالياً إلى التوعية بالسلوكيات الواجب اتباعها للتوفير في استهلاك الإنارة سواء قبل شراء منتج الإنارة بالتركيز على الأعلى كفاءة أو بعد تركيب المنتج باتباع سلوكيات بسيطة تضمن تحقيق التوفير في استهلاك الطاقة .

وتشمل الرسائل الرئيسية للحملة الآتي:

– الإضاءة على المستوى الأخضر توفر ثمان مرات عن الإضاءة التقليدية.

-الإضاءة على المستوى الأخضر توفر حتى 75 % من الاستهلاك.

– الإضاءة الموفرة (LED) يدوم عمرها ثمانية أضعاف عمر الإضاءة العادية ( المتوهجة).

– الإضاءة الطبيعية تغنيك عن (اللمبات).

– حساسات الحركة تقلل الاستهلاك بإطفاء الإنارة تلقائيا عند عدم الحاجة.

– الإضاءة المصدرة للحرارة (المتوهجة) تزيد استهلاك أجهزة التكييف.

– تقسيم مفاتيح الإنارة يساعدك على التقليل من الاستهلاك.

– تحقق من صحة البطاقة كفاءة الطاقة للإضاءة عبر تطبيق تأكد.

– إطفاء الإنارة عند عدم الحاجة.

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