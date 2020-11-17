شرطة الرياض: الإطاحة بتشكيل عصابي امتهن اقتحام المحلات التجارية وسرقتها (فيديو)

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تمكنت الجهات المختصة بشرطة منطقة الرياض من الإطاحة بأفراد تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص ثبت تورطهم باقتحام المتاجر بعد كسر أقفال الأبواب والاستيلاء على ما تحويه من إيرادات مالية وممتلكات.

وأوضحت شرطة المنطقة أن المتورطين هم مواطن ومخالفان لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية (أعمارهم بين العقدين الرابع والخامس)، أقروا بارتكاب 59 حـادثة، وتجاوزت قيمة المسروقات 221 ألف ريال.

وأكدت أنه ضبط بحوزتهم الأدوات المستخدمة في جرائمهم وعدد 7 أقراص من مادة “الكبتاجون” المخدرة، مبينة أنه تم إيقافهم تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.