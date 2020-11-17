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تدشين منصة «استيراد» لتأهيل شركات القطاع الخاص لاستيراد الشعير

تدشين منصة «استيراد» لتأهيل شركات القطاع الخاص لاستيراد الشعير
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تواصل – واس :

دشن معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي اليوم، منصة “استيراد” لتقديم حزمة من الخدمات الإلكترونية لمستوردي الشعير من القطاع الخاص .

ويأتي تدشين المنصة تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء القاضي بإسناد مهمة استيراد الشعير للقطاع الخاص وفقاً للضوابط المعتمدة، وذلك في إطار توجه القيادة الرشيدة – أيدها الله – ، لتشجيع القطاع الخاص، لزيادة مساهمته في الاقتصاد في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030 .

ويمكن للراغبين من القطاع الخاص في التأهيل والاستيراد، التسجيل من خلال المنصة بموقع المؤسسة العامة للحبوبهنا، التي تتيح للشركات القيام بمختلف عملياتها، من تأهيل وأذونات استيراد وفسح للشحنات من خلال منصة موحدة تسهيلاً لإجراءات الاستيراد والمحافظة على الوفرة واستقرار السوق .

يذكر أن مجلس الوزراء وافق مؤخرًا على إسناد عملية استيراد وبيع الشعير إلى القطاع الخاص؛ دعمًا للقطاع وتنفيذاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، كونه من القطاعات الفاعلة في الاقتصاد الوطني .كما تعد المملكة الأولى عالمياً في استيراد الشعير،بحجم واردات بلغ هذا العام نحو 5.8 ملايين اطنان.

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