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هل بناء المنزل أفضل أم شرائه جاهزاً؟.. مختص يجيب (فيديو)

هل بناء المنزل أفضل أم شرائه جاهزاً؟.. مختص يجيب (فيديو)
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تواصل- فريق التحرير:

 قال عضو الهيئة السعودية للمهندسين عبدالغني الجند، إنه عند شراء منزل جاهز يجب الحرص على أن يكون من جهة موثوقة تعمل بجودة وتحت إشراف هندسي.

 وأكد الجند، في حديث على “قناة الرسالة”، أنه على الرغم من عدم تشجيعه لخيار شراء المنزل الجاهز وتفضيله البناء الذاتي رغم صعوبته، إلا أنه ينصح باتباع عدة أمور عند اللجوء إلى هذا الخيار.

 وأشار إلى أهمية طلب تقارير من مكتب هندسي معتمد حول قيامه بجميع مراحل البناء مع أهمية أن تكون موثقة بالصور، إضافة إلى الحصول على المخططات الإنشائية لكامل المبنى.

 وأبان أنه من المهم الحصول على فواتير الشراء مثل الحديد والخرسانة لمعرفة الأنواع المستخدمة في البناء، إضافة إلى اصطحاب مهندس إنشائي إلى المبنى لفحصه.

 

 

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