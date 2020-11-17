مدير “الصحة العالمية”: أي لقاح مضاد لـ”كورونا” لن يقضي بمفرده على الجائحة

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تحدث المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بلهجة متشائمة عن جائحة كورونا ، بالرغم من حالة التفاؤل التي تسود العالم مؤخرا بالإعلانين المتتاليين عن لقاحين مضادين لفيروس كورونا المستجد من إنتاج “فايزر” و”بيونتك” ثم “موديرنا” .

وأكد تيدروس أدهانوم غبريسوس، أن أي لقاح مضاد للفيروس لن يقضي بمفرده على جائحة “كوفيد 19” ، بحسب سكاي نيوز .

وقال غبريسوس إن “اللقاح سيقوم بدور مكمل للأدوات الأخرى التي لدينا لكنه لن يكون بديلا لها”، وشدد على أن “اللقاح بمفرده لن يقضي على الوباء”.

وأوضح تيدروس أن إمدادات اللقاح سيتم تقييدها في البداية مع “إعطاء الأولوية للعاملين في القطاع الصحي وكبار السن وغيرهم من السكان المعرضين للخطر”.

وتابع: “نأمل أن يؤدي ذلك إلى تقليل عدد الوفيات وتمكين الأنظمة الصحية من التأقلم”.

لكنه حذر “سيظل ذلك يترك مجالا كبيرا للفيروس للانتشار. سنحتاج إلى مواصلة مراقبة الوضع وسيبقى على الناس الخضوع للاختبارات والعزل والرعاية وستظل هناك حاجة إلى تعقب المخالطين، وستظل هناك حاجة للعناية بالأشخاص”.