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“المسند” يكشف توقعات طقس اليوم.. ويحذر من “الكشتة” في نهاية الأسبوع

“المسند” يكشف توقعات طقس اليوم.. ويحذر من “الكشتة” في نهاية الأسبوع
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تواصل – فريق التحرير :

توقع الدكتور عبد الله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم ، اليوم الثلاثاء استقرار حالة الطقس بشكل عام .

وقال المسند عبر حسابه بتويتر : ” متوقع أن يكون الطقس اليوم مستقراً بوجه عام ،عدا منطقتي عسير وجازان فقد تتشكل فوق أجزاء منهما السحب الممطرة ، وبعض مناطق المملكة في انتظار الحالة المطرية الثالثة في هذا الموسم، والتي قد تبدأ يوم الجمعة القادم -والله أعلم-” .

وأضاف المسند في تغريدة أخرى : ” إذا عندك سفر أو كشتة أو مناسبة خارجية فمتوقع والله أعلم أن تكون الأجواء غير مستقرة خلال الخميس والجمعة والسبت، حيث تنشط الرياح الجنوبية الحارة الخميس، والجنوبية الغربية والغربية المعتدلة الحرارة الجمعة، والشمالية الغربية الباردة نسبياً السبت، وهذا يتزامن مع الحالة المطرية الثالثة.”

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