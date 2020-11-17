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تعرّف على الفارق بين لقاح «موديرنا» و«فايزر» لعلاج فيروس كورونا

تعرّف على الفارق بين لقاح «موديرنا» و«فايزر» لعلاج فيروس كورونا
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت شركة “موديرنا”، أمس الاثنين، في بيان، أن لقاحها المضاد لفيروس كورونا “أظهر فعاليته الأساسية بنسبة 94.5 بالمئة”.

وذكر البيان أن لقاحها لكورونا “حقق فعاليته الأساسية، وذلك بعد التحليل المؤقت والأولي لنتائج المرحلة الثالثة من الاختبارات”، مضيفة أن فعاليته بلغت 94.5 بالمئة.

ويختلف هذا اللقاح عن لقاح شركة فايزر الألمانية أن نسبة الفاعلية تبلغ 95 % أما فاعلية فايزر فتبلغ 90% فقط ، كما أن “موديرنا” يتميز بطول فترة التخزين التي تستمر لمدة 30 يوما بدرجة حرارة تبلغ من 2 إلى 8 درجة مئوية أما، الأخر فمدة التخزين 5 أيام بنفس درجة الحرارة.

وبالنسبة لعدد الجرعات فإن لقاح “موديرنا” يكون جرعتان بفارق 28 يوماً بينما فايزر يكون جرعتان بفارق 21 يوماً، والجرعات المتوقعة قيل نهاية عام 2020 سيكون 60 مليون شخص أما “فايزر” فسيكون 50 مليون شخص.

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