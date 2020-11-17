بالفيديو.. سائقو شاحنات بالرياض يتحايلون على «الرصد الآلي» ويسيرون في وقت المنع

تواصل – فريق التحرير :

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو لشاحنات تتحايل على نظام الرصد الآلي بالرياض الذي دشنه المرور .

وأظهر الفيديو الذي وثقه أحد المواطنين ، شاحنات ترتكب مخالفة السير في أوقات المنع على طريق الملك فهد بالرياض .

كما وثق الفيديو تحايل الشاحنات على النظام عبر تجاوز كاميرات الرصد باتخاذ الشوارع الفرعية .

وطالب المغردون ، بسرعة إيجاد حلول لهذا التحايل من قبل سائقي الشاحنات ، خاصة أن هذه المخالفات تعرض سالكي الطريق للخطر .

وكان مدير عام المرور اللواء محمد البسامي ، قد أعلن بدء تطبيق نظام الرصد الآلي في 3 مدن من بينها الرياض ، وأوضح أن التقنية الجديدة تستخدم لرصد مخالفات تجاوز الإشارة الضوئية ورصد السرعات العالية على الطرق، وكذلك مخالفة استخدام الجوال أثناء القيادة وعدم ربط الحزام، ورصد دخول الشاحنات للمدن في الأوقات الممنوعة.