وظائف شاغرة في “هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي” بالرياض

تواصل – فريق التحرير :
أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء بمدينة الرياض.
وذكرت الهيئة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات والشروط التالية:
– مطور تطبيقات آيفون iOS Developer : بكالوريوس نظم معلومات, علوم حاسب, هندسة حاسب, هندسة برمجيات خبرة لا تقل عن 3 سنوات في نفس المجال.
– أخصائي تطوير أعمال Business Development Specialist : بكالوريوس تسويق, إدارة أعمال أو ما يعادلهم وخبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال تسويق الأعمال والمبيعات.
– مدير عقود Contract Manager : بكالوريوس أو ماجستير ويفضل إدارة أعمال وخبرة لا تقل عن 9 سنوات في مجال المشتريات وإدارة العقود.
وأوضحت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي أنه يمكن التقديم لهذه الوظائف من خلال الرابط التالي “هنا” .