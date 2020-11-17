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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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ولي العهد يصل منطقة الجوف

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وظائف شاغرة في “هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي” بالرياض

وظائف شاغرة في “هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي” بالرياض
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تواصل – فريق التحرير :

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء بمدينة الرياض.

وذكرت الهيئة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات والشروط التالية:

– مطور تطبيقات آيفون iOS Developer : بكالوريوس نظم معلومات, علوم حاسب, هندسة حاسب, هندسة برمجيات خبرة لا تقل عن 3 سنوات في نفس المجال.

– أخصائي تطوير أعمال Business Development Specialist : بكالوريوس تسويق, إدارة أعمال أو ما يعادلهم وخبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال تسويق الأعمال والمبيعات.

– مدير عقود Contract Manager : بكالوريوس أو ماجستير ويفضل إدارة أعمال وخبرة لا تقل عن 9 سنوات في مجال المشتريات وإدارة العقود.

وأوضحت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي أنه يمكن التقديم لهذه الوظائف من خلال الرابط التالي “هنا” .

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