وظائف شاغرة في “هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي” بالرياض

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أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء بمدينة الرياض.

وذكرت الهيئة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات والشروط التالية:

– مطور تطبيقات آيفون iOS Developer : بكالوريوس نظم معلومات, علوم حاسب, هندسة حاسب, هندسة برمجيات خبرة لا تقل عن 3 سنوات في نفس المجال.

– أخصائي تطوير أعمال Business Development Specialist : بكالوريوس تسويق, إدارة أعمال أو ما يعادلهم وخبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال تسويق الأعمال والمبيعات.

– مدير عقود Contract Manager : بكالوريوس أو ماجستير ويفضل إدارة أعمال وخبرة لا تقل عن 9 سنوات في مجال المشتريات وإدارة العقود.

وأوضحت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي أنه يمكن التقديم لهذه الوظائف من خلال الرابط التالي “هنا” .