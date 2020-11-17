شاهد.. أمطار غزيرة بين الحريضة والشقيق شمال جازان

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تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو لهطول أمطار صباح اليوم الثلاثاء على شمال منطقة جازان.

ويوضح المقطع المتداول هطول أمطار غزيرة بين الحريضة والشقيق.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئياً تخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق (جازان، عسير، الباحة ، الشرقية ، مكة المكرمة). في حين يتكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من مناطق (الحدود الشمالية ،القصيم ،الشرقية).