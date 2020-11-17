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بعد إغلاق دام نحو 30 عاماً.. افتتاح منفذ «جديدة عرعر» بين المملكة والعراق غداً

بعد إغلاق دام نحو 30 عاماً.. افتتاح منفذ «جديدة عرعر» بين المملكة والعراق غداً
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تواصل- فريق التحرير:

كشفت مصادر مطلعة أنه بعد إغلاق دام 3 عقود، يعود منفذ” جديدة عرعر” للعمل بدء من غدِ الأربعاء، لربط المملكة مع العراق، وذلك بعد أن أكملت الجمارك السعودية استعداداتها لافتتاح المنفذ.

 ووفقاً لـ”الوطن”، أوضحت المصادر أن إعادة فتح المنفذ الحدودي جاء ، وفقاً لنتائج أعمال مجلس التنسيق السعودي- العراقي في دورته الرابعة التي اعتمدها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

 ويقع مشروع إنشاء وتحسينات منفذ “جديدة عرعر” من الجانب السعودي ومنفذ عرعر من الجانب العراقي على مساحة إجمالية تبلغ مليوناً و666 ألفاً و772 متراً مربعاً.

  ويضم المشروع منطقة لوجستية ستكون بمثابة البوابة الاقتصادية للجزء الشمالي من المملكة، والانطلاقة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية السعودية العراقية، ونحو آفاقٍ جديدة من التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية، كما سيُسهم المشروع في تيسير حركة التجارة البينية بين البلدين الشقيقين.

 

 

 

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