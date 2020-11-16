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لمستخدمي جوجل.. إليك أبرز التحديثات وطريقة الحفاظ على حسابك

لمستخدمي جوجل.. إليك أبرز التحديثات وطريقة الحفاظ على حسابك
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تواصل – وكالات:

أعلنت شركة جوجل يوم الأربعاء الماضي عن تحديث لسياسات التخزين عبر حساب جوجل، يشمل هذا التحديث كلًا من جيميل، وجوجل درايف، وخدمة الصور (Google Photos)، ولكن معظم المواقع والأخبار ركّزت فقط على التغييرات التي ستحدث في خدمة (Google Photos)، في حين تجاهلت بعض التغييرات الأخرى المهمة.

وأعلنت جوجل عن إنهاء ميزة النسخ الاحتياطي المجاني غير المحدود في خدمة الصور (Google Photos)، حيث إنها ستحتسب أي صورة أو مقطع فيديو جديد تقوم بتحميله بجودة عالية في الخدمة ضمن المساحة التخزينية المجانية المتاحة لك في حساب جوجل الخاص بك التي تبلغ 15 جيجابايت أو أي مساحة تخزينية إضافية اشتريتها كعضو في (Google One)، وذلك اعتبارًا من 1 يونيو القادم.

كما ستحتسب الرسائل الإلكترونية والمرفقات التي في جيميل، ومنها: مجلد (الرسائل غير المرغوب فيها) و(المهملات)، وجميع الملفات المحفوظة في جوجل درايف – بما يشمل: المستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية والرسومات والنماذج وملفات Jamboard وملفات PDF – ضمن هذه المساحة التخزينية المتاحة لك.

وعند التوقف عن استخدام أي خدمة من خدمات جوجل لمدة عامين، سترسل جوجل إليك إشعارًا عبر البريد الإلكتروني وإشعارات ضمن الخدمة نفسها، حيث ستتواصل معك لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل أن تحذف المحتوى نهائيًا.

فيما يجب تنشيط حسابك في كل خدمة من خدمات جوجل على حدة، على سبيل المثال: إذا كنت غير نشيط لمدة عامين في خدمة (Google Photos) ولكن لا تزال نشيطًا في جيميل وجوجل درايف، ستحذف جوجل المحتوى المحفوظ في خدمة (Google Photos) فقط، ولكن سيظل المحتوى في الخدمات الأخرى كما هو في حال كان حسابك نشيطًا فيها.

وللحفاظ على حسابك نشيطًا، تقول جوجل: “إن أبسط طريقة للحفاظ على حسابك نشيطًا هي تسجيل الدخول إلى حسابك في جيميل، أو جوجل درايف، أو Google Photos من خلال الويب أو تطبيق الهاتف بشكل دوري”.

تجدر الإشارة إلى أنه قد يكون لديك حسابات متعددة قمت بإعدادها في جهازك، لذلك يجب تنشيط كل منها؛ لأنه يتم اعتبار النشاط حسب الحساب، وليس حسب الجهاز. لذلك تأكّد من أنك تستخدم الخدمات لجميع الحسابات التي تريد بقاءها نشيطة بشكل دوري.

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